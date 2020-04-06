أمانة بغداد تعلن عن خطتها في عموم العاصمة 'صور'

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اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن خطتها في عموم العاصمة، لافتة الى انها ستنشر اكثر من ثلاثة ملايين نبتة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها ومع بداية هذه السنة اطلقت خطة لنشر اكثر من ثلاثة ملايين نبتة في عموم العاصمة بعد إكثارها وتهيئتها من قبل دوائر الامانة المختلفة".
واضافت ان "النباتات تنوعت بين الأزهار والشجيرات والنباتات الموسمية والدائمة"، مشيرة الى ان "عدد من الدوائر باشرت بنشر النباتات المذكورة ضمن قواطعها البلدية مع بداية السنة الحالية بما يساهم في زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء جمالية على شوارع وساحات العاصمة".
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