انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار الغربية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانطلاق عملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "انطلقت، اليوم، عملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية الممتدة مع نينوى شمالي محافظة الأنبار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية بقيادة قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وبمشاركة الجيش والشرطة والحشد العشائري وبمساندة طيران الجيش وطيران التحالف الدولي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية بقيادة قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وبمشاركة الجيش والشرطة والحشد العشائري وبمساندة طيران الجيش وطيران التحالف الدولي".
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