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انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار الغربية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانطلاق عملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "انطلقت، اليوم، عملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية الممتدة مع نينوى شمالي محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية بقيادة قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وبمشاركة الجيش والشرطة والحشد العشائري وبمساندة طيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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