مصدر يكشف تفاصيل سقوط صواريخ في البصرة

كشف مصدر امني، الاثنين، تفاصيل سقوط صواريخ في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، فجر اليوم، قرب الحقول النفطية في البرجسية".
واضاف ان "هذه الصواريخ كادت تستهدف شركة هاليبرتون الأمريكية التي تعمل هناك"، مشيرا الى ان "سقوطها ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
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