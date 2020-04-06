الرافدين: بإمكان الموظف والمتقاعد التقديم على السلف عن طريق الموبايل

أكد مصرف الرافدين، الاثنين، أنه بمقدور الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية، التقديم على السلف عن طريق الهاتف النقال.
وأضاف، أنه "بعد الدخول إلى الرابط الالكتروني وملء المعلومات المتعلقة بالشمول بالسلفة وعند استكمال ملء الحقول الواردة في الرابط الالكتروني فيما يتعلق بالتقديم على السلفة سيتم إبلاغ الموظف أو المتقاعد عبر إرسال رسالة نصية تصله على موبايله الشخصي تخطره بشموله بمنح السلفة".
وتابع، أنه "بعد الانتهاء من هذه المرحلة فعلى الموظف أو المتقاعد الانتظار ولفترة قصيرة جداً حتى تصله رسالة عن طريق هاتفه الشخصي بالإيعاز لتعبئة الرصيد المالي اليها للسلفة عن طريق بطاقته الالكترونية"، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو "تقليل الروتين وتخفيف العبء عن المواطنين، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة في العمل المصرفي".
جدير بالذكر أن مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق آليات وضوابط معينة.
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