هيئة الاعلام تسلم العتبات الدينية خطوط مجانية لاستخدامها بالزيارة الشعبانية عن بعد

سلمت هيئة الاعلام والاتصالات، الاحد، العتبات الدينية في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء شرائح خطوط اتصالات مجانية لاستخدامها من قبل المواطنين لاداء مناسك الزيارة الشعبانية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هذه الخطوة جاءت ايمانا منها بدور قطاع الاتصالات كأحد الوسائل الجوهرية في استمرار ديمومة الحياة و التواصل مع الآخر وبالنظر للظروف الراهنة ولقرب اداء مناسك الزيارة الشعبانية ولأهمية هذا الحدث الديني في العالم الإسلامي عموما والعراق خصوصا، ولضمان حماية أرواح أبناء شعبنا من مخاطر التجمعات البشرية والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا".

وعمدت الهيئة "وبالتنسيق مع شركات الهاتف النقال (زين العراق، و اسيا سيل، وكورك) الى تخصيص ارقام مختصرة لاستلام المكالمات والرسائل (مجانا) بهدف تأمين تحقيق الزيارة الشعبانية عن بعد لمن هم في شوق وتتعذر بهم السبل كجزء من وعيهم الوطني والصحي ومسؤوليتهم في حماية انفسهم وإخوانهم من الزائرين".

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وتابعت انه "تم تخصيص الرقم (441) الى العتبة العلوية، والرقم (442) للعتبة الحسينية، والرقم (443) الى العتبة العباسية، فيما خصص الرقم (445) للعتبة الكاظمية، والرقم (446) الى العتبة العسكرية للإجابة على اتصال المواطنين الذين يؤدون الزيارة عن بعد".

وتؤكد الهيئة ان "هذا الإجراء سيدعم جهود الدولة في إجراءاتها الوقائية بغية تقليل العبء من مخاطر الإصابة بين المواطنين والقوات الأمنية على حد سواء، والزام المواطن على الاستمرار في تطبيق إجراءات الحظر".