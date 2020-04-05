اصابة طفلين بتفجير في ديالى

افاد مصدر امني، الاحد، بأن طفلين اصيبا بتفجير في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في احدى احياء ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى محافظة ديالى، انفجرت اليوم، ما ادى الى اصابة طفلين بجروح طفيفة".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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