الزرفي يبحث مع المفوضية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة 'وفق المعايير الدولية'

بحث رئيس الوزراء "المكلف" عدنان الزرفي، الاحد، مع مفوضية الانتخابات آليات إجراء انتخابات مبكرة" وفق المعايير الدولية، خلال مدة سنة واحدة من تاريخ "إستكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات".
وأوضح البيان، أن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف بحث مع رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، إستعدادات المفوضية والآليات الواجب إتباعها من أجل إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن تمثيلا نيابياً عادلاً لكل العراقيين وفق المعايير الدولية بالاستعانة بفريق الأمم المتحدة لتحقيق هذا المطلب الأساسي وخلال مدة سنة واحدة من تاريخ إستكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة وتخصيص الميزانية الانتخابية.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف بأن الحكومة الجديدة ستعمل على إستعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لاجراء الانتخابات .
وحضر اللقاء رئيس الادارة الانتخابية أحلام عدنان وعضوا مجلس المفوضين عباس فرحان وفياض ياسين.
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