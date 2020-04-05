طالبت خلية الأزمة النيابية، الأحد، بالتحرك العاجل لمعالجة حالة التراخي والاستخفاف بحظر التجوال.
وأضاف أن "الخلية حال وصولها للمحافظتين اجتماعا مع رؤساء واعضاء خلايا الازمة فيهما لبحث التحديات القائمة والاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا".
وطالبت خلية الازمة برئاسة الكعبي، بـ "التحرك العاجل بمعالجة حالة التراخي والاستخفاف بفرض حظر التجوال، وإعادة النظر في الاستثناءات الممنوحة بهذا الصدد"، داعية إلى "اتخاذ اقسى درجات المحاسبة لكل من يحاول كسر الحظر".
ودعا الكعبي، مجلس الوزراء الى "تفعيل التوصيات السابقة لخلية الازمة والمتعلقة بتكريم الكوادر الطبية والصحية والقوات الامنية المجتهدة بعملها، اضافة الى الجهات والدوائر الساندة"، مطالباً مجلس الوزراء بـ "توفير الاجهزة والمستلزمات الطبية والصحية والدوائية ، لكل محافظات العراق سيما الاكثر تضررا من وباء كورونا".
وركزت الخلية على "وجوب دعم ومساندة كل الفعاليات المجتمعية وتعزيز نطاق التكافل الاجتماعي والموجودة في النجف وكربلاء في ابهى صورها"، داعية خلية الازمة الوزارية ٥٥ الى "تسريع عملية منح تخصيصات مالية طارئة لكربلاء وبابل واعطاء صلاحية بالصرف لمكافحة كورونا حصراً ".
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الازمة النيابية تطالب بالتحرك العاجل لمعالجة حالة التراخي والاستخفاف بالحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.