خلية الازمة النيابية تطالب بالتحرك العاجل لمعالجة حالة التراخي والاستخفاف بالحظر

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب زارت، اليوم، محافظتي كربلاء المقدسة ، حيث كان في استقبالهم المحافظ نصيف الخطابي ، بعدها الى محافظة بابل واللقاء بمحافظها حسن منديل، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية والنواب من المحافظتين المذكورتين".وأضاف أن "الخلية حال وصولها للمحافظتين اجتماعا مع رؤساء واعضاء خلايا الازمة فيهما لبحث التحديات القائمة والاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا ".

وطالبت خلية الازمة برئاسة الكعبي، بـ "التحرك العاجل بمعالجة حالة التراخي والاستخفاف بفرض حظر التجوال، وإعادة النظر في الاستثناءات الممنوحة بهذا الصدد"، داعية إلى "اتخاذ اقسى درجات المحاسبة لكل من يحاول كسر الحظر".

ودعا الكعبي، مجلس الوزراء الى "تفعيل التوصيات السابقة لخلية الازمة والمتعلقة بتكريم الكوادر الطبية والصحية والقوات الامنية المجتهدة بعملها، اضافة الى الجهات والدوائر الساندة"، مطالباً مجلس الوزراء بـ "توفير الاجهزة والمستلزمات الطبية والصحية والدوائية ، لكل محافظات العراق سيما الاكثر تضررا من وباء كورونا".



وركزت الخلية على "وجوب دعم ومساندة كل الفعاليات المجتمعية وتعزيز نطاق التكافل الاجتماعي والموجودة في النجف وكربلاء في ابهى صورها"، داعية خلية الازمة الوزارية ٥٥ الى "تسريع عملية منح تخصيصات مالية طارئة لكربلاء وبابل واعطاء صلاحية بالصرف لمكافحة كورونا حصراً ".