نائب يكشف عن اتفاق 'شبه نهائي' على تقديم بديل للزرفي خلال ساعات

وقال كريم عليوي، في حديث لـ الخليج 365، إن "القوى السياسية الشيعية وصلت الى اتفاق شبه نهائي على تقديم شخصية غير جدلية سيتم الاعلان عنها خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة كمرشح لرئاسة الوزراء بعد الوصول الى نضوج كامل بالحوارات".، مرجحا "سحب رئيس الجمهورية لتكليف الزرفي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التيقن من انه كان ترشيحا غير دستوريا او قانونيا".واضاف ان "القوى السياسية السنية والكردية اعلنت موقفها الواضح بانها لن تتفاوض او تتحاور مع اي شخصية يتم ترشيحها دون حصول توافق شيعي عليها، ما يجعل الطريق مغلقا امام الزرفي للاستمرار واضاعة الوقت"، لافتا الى ان "الظروف المحيطة بالبلد امنيا وسياسيا واقتصاديا لا تسمح بهكذا فوضى وتسويف للوقت".

وكان عضو تيار الحكمة حميد معلة كشف في وقت سابق، لـ الخليج 365، إن هناك اجماع شيعي على عدم تمرير حكومة المكلف الزرفي، وهناك حراك أفضى لاتفاق حول مرشح جديد.

