معلة يكشف عن مرشح جديد لتولي الحكومة يحظى باجماع اغلب الكتل

كشف القيادي في تيار الحكمة حميد معلة، الأحد، عن وجود مرشح جديد لتولي الحكومة يحظى بإجماع أغلب الكتل السياسية.
وأضاف أن "المرشح الجديد ابن المشهد السياسي و يحتل منصب تنفيذي متقدم، ويحظى بإجماع أغلب الكتل"، مبيناً أن "الفتح و سائرون و الحكمة و دولة القانون، وصلوا لدرجة متقدمة من الاتفاق حوله والنصر لا زال لديه بعض التحفظات".
وأشار معلة، إلى أن "النظام في العراق برلماني، ومن غير قبول الكتل و القوائم فلا أهمية للاعتماد على النواب في تمرير حكومة ما، كما يسعى الزرفي للعمل".
وتابع أن "استمرار الزرفي بمساعيه تشكل ضغط على الكتل للاتفاق على المرشح الجديد، لذا ادعوه ان يستمر"، مؤكداً أن "الخلافات بين القوى الشيعية وصلت حداً كبيراً، و هي في جوهرها غالباً ما تكون حول المصالح و ليست الرؤى".
ولفت معلة، إلى أنه "ينبغي ترتيب ملف النفوذ في العراق، خاصة النفوذ الامريكي و الإيراني"، مشدداً على أنه "لا توجد حرب شيعية امريكية بل اعتداء امريكي على قيادات شيعية و استهانة بأرواح و سيادة الدول".
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