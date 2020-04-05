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عبد المهدي يقدم توصية الى رئاسة الجمهورية لاصدار عفو خاص عن المحكومين

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قدم رئيس مجلس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي توصية الى رئاسة الجمهورية لاصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين والمودعين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في حديث لـ الخليج 365، إن المشمولين بالعفو الخاص هم كالاتي:

● من اكمل نصف مدة محكوميته او من بقي من مدة محكوميته اقل من سنة، أو المحكوم عليه بسنة فاقل

واضاف أن من يستثنى من العفو:

- ما يتعلق بالحق الخاص الا بعد تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.

-المحكومون بارتكاب جرائم دولية والجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي وجريمة الاتجار بالبشر او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص والفساد المالي والإداري وجرائم تهريب المسجونين وجرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات.
- جرائم غسيل الأموال وجرائم الخطف والاختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام عمدا مالم يسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه.

- جرائم تهريب الآثار وتزييف العملة وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق.

- من شمل بقانون العفو لعام ٢٠٠٨ و ٢٠١٦

واشار الحديثي الى شمول الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة بالعفو الخاص ايضا.

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وتنشر الخليج 365 ادناه نسخة من التوصية التي قدمها عبد المهدي الى رئاسة الجمهورية:

 

 

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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