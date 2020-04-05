عبد المهدي يقدم توصية الى رئاسة الجمهورية لاصدار عفو خاص عن المحكومين

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قدم رئيس مجلس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي توصية الى رئاسة الجمهورية لاصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين والمودعين.
● من اكمل نصف مدة محكوميته او من بقي من مدة محكوميته اقل من سنة، أو المحكوم عليه بسنة فاقل
واضاف أن من يستثنى من العفو:
-المحكومون بارتكاب جرائم دولية والجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي وجريمة الاتجار بالبشر او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص والفساد المالي والإداري وجرائم تهريب المسجونين وجرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات.
- جرائم غسيل الأموال وجرائم الخطف والاختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام عمدا مالم يسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه.
- جرائم تهريب الآثار وتزييف العملة وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق.
- من شمل بقانون العفو لعام ٢٠٠٨ و ٢٠١٦
واشار الحديثي الى شمول الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة بالعفو الخاص ايضا.
وتنشر الخليج 365 ادناه نسخة من التوصية التي قدمها عبد المهدي الى رئاسة الجمهورية:
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