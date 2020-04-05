محافظ واسط يعلن تخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبي دائرة الصحة

وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "استنادا إلى الصلاحيات المخولة الينا تقرر تخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبي دائرة صحة واسط للفئات المشمولة ووفق الضوابط المحددة من قبل مديرية البلديات العامة".واكد أن "الضوابط تنص على أن يكون الموظف اکمل خدمة لمدة خمسة سنوات، وأن يكون متزوج، وغير مستفيد سابقا بقطعة أرض أو شقة أو دار سكن من الدولة ومن سكنة المحافظة أو حسب مقرالعمل)، وأن الفئات المشمولة ستكون (الأطباء، الصيادلة، الممرضين والمسعفين، ذوي المهن الصحية كافة، الاداريين، الحرفيين والسواق).

وشدد المياحي على، "الملاكات المختصة بتزويد لجنة توزيع الأراضي في المحافظة بأرقام واعداد القطع السكنية المفروزة ضمن المديريات ليتم إجراء التوزيع عليها".