وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب كورونا

أفادت وسائل اعلام، اليوم الاحد، بوفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل في العاصمة المصرية القاهرة بسبب مرض " كورونا ".

وقال موقع "اليوم السابع" المصري، إن جبريل توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 اذار الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



واشار الى أن جبريل يعاني من مشكلات في القلب وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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