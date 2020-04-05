بالصورة.. الموقف النهائي لمصابي فيروس كورونا في الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانة، الاحد، عن الموقف النهائي لمصابي فيروس كورونا في المحافظة، فيما تنشر الخليج 365 صورة لاماكن الاصابات والبالغة سبع.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف النهائي لكورونا في محافظة الديوانية بلغ: المجموع الكلي ٧، وحالات الشفاء ٤، بينما الراقدين في المستشفى ٢، وحالة واحدة اوفاة".
وأضافت، أن "هناك عدة حالات مشتبه بها بانتظار النتائج"، لافتة الى أن "الملامسين للمرضى (الحجر المنزلي) يتم متابعتهم يوميا من قبل الفرق الصحية ولمدة ١٤ يوما".
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