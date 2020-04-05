الحجامي: أعداد المصابين في الكرخ بانخفاض مستمر

وذكرت دائرة صحة بغداد الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحجامي أشرف، اليوم، بشكل مباشر على الفرقة الصحية التي تقوم بمسح ذوي المصاب بفايروس كورونا والسكان القريبن من محل سكناه في منطقتي الملحانية وحي الفرات جنوبي العاصمة".ونقلت الدائرة عن الحجامي قوله، إن "الملاكات في دائرة صحة بغداد الكرخ تقوم بمسح جميع الملامسين من ذوي المصاب بفايروس كورونا والسكان القريبين وأهالي منطقة الملحانية بعد التأكد من وجود إصابة جديدة بالمرض"، مبينا أن "مسح الملامسين يكون من خلال اخذ عينات الدم لإرسالها إلى المختبر العام والفحص بالجهاز الحراري للتأكد من عدم إصابتهم".

ونوه الحجامي إلى أن "أعداد المصابين في جانب الكرخ من بغداد بانخفاض مستمر"،مؤكداً أنه "في حال استمرار المواطنين الالتزام بالحظر والإجراءات الوقائية يمكن السيطرة على المرض".



من جانبه، تفقد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ عمل جميع الفرق الطبية التي تقوم بفحص ذوي المصاب بفايروس (كورونا) في منطقة حي الفرات للاطمئنان على وضعهم الصحي وتفقد الملامسين لهم ومدى الالتزام بالتعليمات الصحية وفحص الفرق الصحية لهم.