علاوي: الصمت الذي يرافق عمليات الاغتيال بالناصرية يُعني الموافقة عليها

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "أشباه الرجال وعبيد الاجندات في ⁧‫الناصرية‬⁩ يواصلون مهمتهم القذرة بالتعرض للاشراف الوطنيين، وهذه المرة عبر اغتيال الناشطة المدنية انوار جاسم مهوس".‫واضاف علاوي أن "الصمت على ما يجري يعني الموافقة على مواصلة تلك الجرائم، وان ارتضت الحكومة الصمت، فلا يليق الصمت بأبناء ⁧‫#ذي_قار‬⁩ وتأريخهم المشرف".

واستُهدِفت الناشطة في ذي قار، أنوار جاسم مهوس، المعروفة بـ"أم عباس"، اليوم الأحد، (5 نيسان، 2020)، بعملية اغتيال أودت بحياتها.