صلاح الدين ترفع حظر التجوال نهاية الاسبوع الحالي 'بشرط'

أعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، أن الخلية قررت رفع حظر التجوال داخل اقضية المحافظة واقتصاره على المنافذ، شريطة "الحفاظ على عدم تسجيل اي اصابة بفايروس كورونا".
وقال الناطق باسم الخلية جمال عكاب، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن خلية الازمة برئاسة محافظ صلاح الدين عمار الجبر قررت رفع حظر التجوال داخل اقضية المحافظة واقتصاره على المنافذ الخاصة بدخول الوافدين اليها في حال استمرت هذا الاسبوع بالحفاظ على عدم تسجيل اي اصابة بفايروس كورونا.
واضاف عكاب أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بحظر التجوال تسير بانسيابية عاليه خلال اليومية الاخيرين بعد وضع الية لتنظيم حركة المستثنين من اجراءات الحظر.
يذكر ان محافظة صلاح الدين هي الوحيدة التي لم تشهد اي اصابة بفايروس كورونا حتى الان من بين المحافظات العراقية الاخرى.
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