قدم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الأحد، طلباً إلى البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على كابينته الوزارية والمنهاج الحكومي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، إن "الزرفي يطلب من البرلمان تحديد موعد لانعقاد جلسة استثنائية للتصويت على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية". جدير بالذكر أن الزرفي سلم، أمس السبت (4 نيسان 2020)، المنهاج الحكومي إلى رئاسة مجلس النواب.



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبل، بعد اعتذار المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبل، بعد اعتذار المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

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