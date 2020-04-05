زيدان يبحث مع الزرفي سرعة حسم قضايا الموقوفين عن مختلف الجرائم

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

وبحث الطرفان، وفقاً للبيان، "التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في المرحلة المقبلة والتشديد على مكافحة الفساد والارهاب وسرعة حسم قضايا الموقوفين عن مختلف الجرائم".

