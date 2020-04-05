واشنطن تبدي استعدادها لتقديم الدعم للعراق بشأن كورونا

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 5 نيسان 2020 سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر"، مبينا انه "بحث معه إجراءات القضاء في مجابهة مخاطر فايروس كورونا".

واضاف ان "السفير الأمريكي ابدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم بخصوص ذلك".