دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت، منظمة اوبك الى حل ازمة النفط، محذرا انها "ستدمر نفسها إن لم تفعل.
واضاف ترامب، متعهدا، "سأحمي قطاع النفط الأمريكي وسأفعل كل ما في وسعي بما في ذلك فرض رسوم على النفط إذا لزم الأمر".
يذكر أن مصدران بأمانة مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" كشف أن الاجتماع الطارئ الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمجموعة "أوبيك+" سيعقد الاثنين المقبل،
بحضور دول أخرى منتجة للنفط من خارج المنظمة .
ووفقا لتقارير فإن من المحتمل تكون كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك مدعوة لهذا الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: إن لم تحل أوبك أزمة النفط فستدمر نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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