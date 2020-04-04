ترمب: إن لم تحل أوبك أزمة النفط فستدمر نفسها

وقال ترامب، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن على أوبك أن تحل أزمة النفط لأنها إن لم تفعل ذلك فسوف تدمر نفسها.

واضاف ترامب، متعهدا، "سأحمي قطاع النفط الأمريكي وسأفعل كل ما في وسعي بما في ذلك فرض رسوم على النفط إذا لزم الأمر".



يذكر أن مصدران بأمانة مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" كشف أن الاجتماع الطارئ الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمجموعة "أوبيك+" سيعقد الاثنين المقبل،

Advertisements