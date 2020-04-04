40 يوما على الحدود العراقية التركية.. خمسون لبنانيا يصرخون 'يلي معو كورونا قتلوه'

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية ان "الكثيرين باتوا يفتقدون الطعام والشراب لعدم امتلاكهم المال، بعدما صرفوا كل ما في حوزتهم في الأسابيع الماضية".

ونقلت الصحيفة عن عدد منهم قولهم إن "سائقين من جنسيات أخرى علقوا مع اللبنانيين على الحدود، لكن سفارات دولهم تدخلت سريعاً مع أنقرة، ما سمح لهم بالعودة إلى بلادهم، بعكس ما يحصل معنا".

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واضافوا "رغم تواصلنا مع السفارتين اللبنانيتين في أنقرة وبغداد، ومع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، لم تصل بعد مأساتنا إلى نهايتها، نريد الخلاص ليفحصونا ويلي معو كورونا قتلوه".

وحتى الساعة لم تبادر الجهات المعنية لحل هذه المعاناة.