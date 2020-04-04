لا يزال خمسون سائقاً لبنانياً عالقين عند معبر الخابور على الحدود العراقية– التركية منذ اكثر من 40 يوماً، بعد إغلاق السلطات التركية الحدود أمام العابرين، ضمن إجراءاتها للتصدي لانتشار فيروس "كورونا".
وذكرت صحيفة النهار اللبنانية ان "الكثيرين باتوا يفتقدون الطعام والشراب لعدم امتلاكهم المال، بعدما صرفوا كل ما في حوزتهم في الأسابيع الماضية".
ونقلت الصحيفة عن عدد منهم قولهم إن "سائقين من جنسيات أخرى علقوا مع اللبنانيين على الحدود، لكن سفارات دولهم تدخلت سريعاً مع أنقرة، ما سمح لهم بالعودة إلى بلادهم، بعكس ما يحصل معنا".
واضافوا "رغم تواصلنا مع السفارتين اللبنانيتين في أنقرة وبغداد، ومع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، لم تصل بعد مأساتنا إلى نهايتها، نريد الخلاص ليفحصونا ويلي معو كورونا قتلوه".
كانت هذه تفاصيل خبر 40 يوما على الحدود العراقية التركية.. خمسون لبنانيا يصرخون 'يلي معو كورونا قتلوه' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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