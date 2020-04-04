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ديالى تسجل خمس اصابات جديدة بكورونا

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اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تم اليوم تسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس في المحافظة".

 

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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