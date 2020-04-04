ديالى تسجل خمس اصابات جديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تم اليوم تسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".