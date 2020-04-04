نائب عن الفتح: تقديم البرنامج الى البرلمان محاولة ولدت ميتة

اعتبر النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، السبت، أن تقديم رئيس الحكومة المكلف البرنامج الحكومي الى البرلمان محاولة ولدت ميتة، داعياً الكتل الوطنية الى مساءلة رئيس الجمهورية بشأن التكليف.

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في ظل ازمة نصاب المحكمة الاتحادية وما ترتب عليها من قلب الموازين الدستورية لكل قراراتها بما فيها التكليف الباطل من السيد برهم صالح للزرفي".

وأضاف أن "تقديم المكلف الجدلي برنامجه الى البرلمان محاولة ولدت لتكون ميتة وعلى الكتل الوطنية حاليا هو الدفع باتجاه دعم الاجراء داخل بيت التشريع لمساءلة من كلف الزرفي خارج نطاق الدستور"، مشدداً بالقول "من وضع نفسه بموقع الخروقات، فلا تلومن من يقاضيه".

وسلم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، المنهاج الحكومي إلى مجلس النواب.