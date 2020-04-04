تسجيل 681 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيطاليا

قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم السبت إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و632 من 119 ألفا و827 يوم الجمعة بزيادة 4805 حالات وهي زيادة طفيفة بالقياس مع الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار.
وأعلن شفاء 20996 شخصا يوم السبت مقابل 19758 في اليوم السابق.
ويخضع 3993 شخصا للعناية المكثفة، في انخفاض في أعدادهم من 4068 في السابق لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيه العدد الإجمالي لتلك الحالات منذ تفشي الوباء في شمال إيطاليا في 21 فبراير.
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