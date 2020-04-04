وفاة حارس رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس بكورونا

وذكر وسائل إعلام إيطالية، ان "إصابة ضابط الشرطة جورجيو جوستاماشيا (52 عاما)، بالفيروس ثبتت منتصف شهر آذار الماضي، لكنه لم يكن في حالة احتكاك مباشر مع كونتي، قبل تركه لمهامه من أجل العلاج".

وبعد ثبوت إصابة جوستاماشيا، منتصف آذار، خضع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لفحص طبي أظهر عدم إصابته بالفيروس.



من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ومفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية باولو جنتيلوني، إن جوستاماشيا كان ضابط شرطة مثالي، مضيفا في تغريدة عبر موقع تويتر: "أشاطر أسرته وزملائه ألمهم".

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت في آخر إحصائية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و681 والإصابات إلى 85 ألفا و388 حالة.