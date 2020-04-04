كورونا.. تسجيل اصابة في ديالى ووفاة في السليمانية

افاد مصدر مطلع، السبت، بتسجيل اصابة بفايروس كورونا في ديالى ووفاة في السليمانية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة ديالى، فضلا عن تسجيل حالة وفاة بسبب الفايروس في محافظة السليمانية".
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن إصابة 58 حالة بفيروس كورونا في عموم البلاد.
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