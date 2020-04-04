الاعرجي: سياسة التسقيط واختلاق الاكاذيب لن تنفع

اكد النائب قاسم الاعرجي، ان سياسة التسقيط واختلاق الاكاذيب لن تنفع.
وقال في تغريدة له ردا على ما اشيع حول مخاطبته السفارة الاميركية بشان رئاسة الوزراء، "اتقوا الله يا عباد الله".
واضاف " اتبعوا الطرق الشريفة للوصول الى اهدافكم، اما سياسة التسقيط واختلاق الاكاذيب والبهتان لن تنفع".
يذكر ان الاعرجي صرح وفي اكثر من مناسبة ان القوات الاميركية المتواجدة في العراق هي قوات محتلة.
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