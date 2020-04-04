وسائل إعلام بريطانية: ظهور أعراض الإصابة بكورونا على خطيبة جونسون الحامل

أفادت صحيفة "ذا صان" البريطانية بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ظهرت على خطيبة رئيس الوزراء بوريس جونسون، كاري سيموندز الحامل. وكتبت سيموندز (32 عاما) اليوم السبت على صفحتها في "تويتر" أنها أمضت الأسبوع الماضي في سرير مع أعراض الإصابة الرئيسية بالفيروس، مضيفة: "لم أضطر إلى الخضوع للفحص وبعد سبعة أيام من الاستراحة أشعر بأنني أقوى وفي طور التعافي".



وذكرت سيموندز التي من المتوقع أن تنجب طفلها أوائل الصيف القادم، أن الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الحمل أمر مثير للقلق البالغ، ونشرت رابطا للتوجيهات المنشورة التي نشرتها الحكومة للنساء الحوامل بهذا الشأن.

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