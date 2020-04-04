بويول يتواصل مع رونالدينيو في سجن باراجواي

2020-04-04 | 17:35
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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "رونالدينيو تلقى مكالمة في السجن، كانت من صديقه كارليس بويول قائده السابق في برشلونة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "رونالدينيو لديه زيارات، ويمكنه التحدث في الهاتف يوميًا في أوقات معينة، خاصة وأن الزيارات ممنوعة الآن بسبب تفشي فيروس كورونا".
وأكدت أن "كارليس بويول كان واحدًا من القلائل الذين تواصلوا مع اللاعب البرازيلي، وحاول مساعدته وشد أزره في المحنة التي يعاني منها".
وشددت الصحيفة على أن "رونالدينيو يمكنه أيضًا إرسال بعض الجوابات لعائلته، بجانب الرد على رسائل الدعم التي تصله في جزء من اليوم".
جدير بالذكر، أن رونالدينيو رحل عن برشلونة في صيف 2008 إلى ميلان الإيطالي، قبل اعتزال كارليس بويول بـ 6 سنوات.
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