اخبار العالم / اخبار العراق

الصحة تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن إصابة 58 حالة بفيروس في عموم البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضافت أن "الإصابات موزعة كالتالي:-
- بغداد/ كرخ: ٣

-البصرة : ٩
- النجف: ٣٤
- السليمانية: ٤
- أربيل: ٦
- ديالى : ١
- المثنى: ١

وأوضحت، أن "الوفيات بلغت حالتين في البصرة والكرخ"، مؤكدة أنه "تم تسجيل ٣٣ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
- النجف: ٤
- مدينة الطب: ٢
- البصرة: ١٢
- اربيل : ٦
- دهوك: ٦
- نينوى: ١
- واسط: ٢

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغت ٨٧٨، ومجموع الوفيات ٥٦، فيما بلغت مجموع حالات الشفاء ٢٥٩".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا