الصحة تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضافت أن "الإصابات موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ٣



-البصرة : ٩- النجف: ٣٤- السليمانية: ٤- أربيل: ٦- ديالى : ١- المثنى: ١

وأوضحت، أن "الوفيات بلغت حالتين في البصرة والكرخ"، مؤكدة أنه "تم تسجيل ٣٣ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- النجف: ٤

- مدينة الطب: ٢

- البصرة: ١٢

- اربيل : ٦

- دهوك: ٦

- نينوى: ١

- واسط: ٢

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغت ٨٧٨، ومجموع الوفيات ٥٦، فيما بلغت مجموع حالات الشفاء ٢٥٩".

