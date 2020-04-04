أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن إصابة 58 حالة بفيروس كورونا في عموم البلاد.
وأضافت أن "الإصابات موزعة كالتالي:-
- بغداد/ كرخ: ٣
- النجف: ٣٤
- السليمانية: ٤
- أربيل: ٦
- ديالى : ١
- المثنى: ١
وأوضحت، أن "الوفيات بلغت حالتين في البصرة والكرخ"، مؤكدة أنه "تم تسجيل ٣٣ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
- النجف: ٤
- مدينة الطب: ٢
- البصرة: ١٢
- اربيل : ٦
- دهوك: ٦
- نينوى: ١
- واسط: ٢
وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغت ٨٧٨، ومجموع الوفيات ٥٦، فيما بلغت مجموع حالات الشفاء ٢٥٩".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.