مدرب برشلونة السابق: صفقات الـ100 مليون يورو ستختفي بسبب كورونا

وقال فان جال، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هناك أندية تستغل أزمة كورونا لمصلحتها الخاصة".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي وفيفا على استعداد لتعديل القواعد، حسنًا، فلنبدأ العمل بعد ذلك.. ثم يمكننا تكثيف المباريات قليلاً في الموسم الجديد".



وتابع: "لا يجب استئناف الموسم قبل أن تثبت المؤسسات الطبية أنه تم التغلب على فيروس كورونا، لا ينبغي تعريض حياة اللاعبين للخطر".

وواصل: "لا يمكن حسم الدوري الهولندي بعد 25 جولة، ليكون أياكس (المتصدر بفارق الأهداف) البطل، فألكمار يملك الرصيد نفسه من النقاط، هذا لا معنى له".

وأتم: "لا أعتقد أننا سنشهد صفقات بأكثر من 100 مليون يورو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل".

