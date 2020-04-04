مدرب برشلونة السابق: صفقات الـ100 مليون يورو ستختفي بسبب كورونا

2020-04-04 | 17:19
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وأضاف: "الاتحاد الأوروبي وفيفا على استعداد لتعديل القواعد، حسنًا، فلنبدأ العمل بعد ذلك.. ثم يمكننا تكثيف المباريات قليلاً في الموسم الجديد".
وتابع: "لا يجب استئناف الموسم قبل أن تثبت المؤسسات الطبية أنه تم التغلب على فيروس كورونا، لا ينبغي تعريض حياة اللاعبين للخطر".
وواصل: "لا يمكن حسم الدوري الهولندي بعد 25 جولة، ليكون أياكس (المتصدر بفارق الأهداف) البطل، فألكمار يملك الرصيد نفسه من النقاط، هذا لا معنى له".
وأتم: "لا أعتقد أننا سنشهد صفقات بأكثر من 100 مليون يورو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل".
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