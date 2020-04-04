النفط تعلن انطلاق حملة تعفير وتعقيم شاملة لمدينة الصدر والشعلة غداً

أعلنت وزارة النفط، السبت، عن قيام الفرق المتخصصة في شركة توزيع المنتجات النفطية بعملية تعفير وتعقيم للأحياء السكنية في مدينة الصدر ومدينة الشعلة في بغداد.



وأضاف طالب أن "حملة تعفير وتعقيم أخرى تنطلق في مدينة الشعلة في بغداد بعد الانتهاء من مدينة الصدر"، مبيناً أن "الشركة قد وفرت المستلزمات الصحية والمواد المطلوبة لفرقها المتخصصة لإنجاح هذه الحملة الكبيرة". وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحملة تنطلق يوم غد الاحد في مدينة الصدر ضمن خطة الوزارة وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ، وتهدف الى تعفير وتعقيم الأحياء السكنية لحماية المواطنين من انتشار وباء فايروس كورونا وتستغرق عدة ايام".وأضاف طالب أن "حملة تعفير وتعقيم أخرى تنطلق في مدينة الشعلة في بغداد بعد الانتهاء من مدينة الصدر"، مبيناً أن "الشركة قد وفرت المستلزمات الصحية والمواد المطلوبة لفرقها المتخصصة لإنجاح هذه الحملة الكبيرة". وأشار إلى أن "مدينتي الصدر والشعلة تقع ضمن أوليات الوزارة في الخدمات المقدمة للمواطنين، لأنهما تضمان زخماً بشرياً وكثافة سكانية مما يتطلب تكثيف النشاط الصحي فيهما حماية للمواطنين".



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