ليفربول يعلن موقفه من طلب رابطة الدوري الإنجليزي بتخفيض رواتب اللاعبين

وأكدت الرابطة على استمرار تعليق الدوري الإنجليزي خاصة وأنه ليس هناك أي علاج حتى الآن للفيروس اللعين والذي يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم.

ومن ضمن الفقرات في بيان الرابطة، هناك طلب للأندية بخفض رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية بنسبة 30% نظرًا لتعليق المباريات وعدم وجود العوائد المادية الكافية لصرف مستحقاتهم بالكامل.



ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول البيان بالكامل كالآتي:

نرحب ببيان الرابطة بالأمس ونؤكد دعمنا المتواصل لمنظمة الصحة الوطنية في إنجلترا، نرحب أيضًا بالتزام الرابطة بإنهاء الموسم الحالي 2019/2020 فقط عندما يكون ذلك آمنًا.

على مستوى النادي، تم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى لحماية مستحقات موظفينا على المدى القصير والطويل، بعد اجتماع بين أعضاء الإدارة الذين قرروا إعطاء الموظفين رواتبهم كاملة بنسبة 100% على الرغم من تعليق المباريات.



نعمل جميعًا للحفاظ على وظائف هؤلاء العمال داخل النادي، في ظل تلك الأزمة غير المسبوقة، بينما الأمر المتعلق بتخفيض رواتب اللاعبين مازال محل مناقشة حتى الآن.

نحاول العمل سويًا من أجل توفير جميع المساعدات الممكنة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا ومساندة المحتاجين والذين يعانون في الوقت الحالي من خلال المؤسسات الشرعية وعلى رأسها بنك الطعام في مدينة ليفربول.

