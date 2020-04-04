الزرفي: العراق يمر بتحديات كبيرة ووضعنا الخطط اللازمة لتجاوز العديد منها

اعتبر رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، السبت، أن العراق يمر بتحديات كبيرة، فيما اشار الى وضع الخطط اللازمة لتجاوز العديد منها.

وقال مكتب الزرفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي التقى اليوم السبت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق وعمل بعثة الامم المتحدة وخططها المستقبلية ودعمها للانتخابات المبكرة ومساعدتها في اجراء انتخابات نزيهة تم تحديد سنة لاجراءها في البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس النواب".

ونقل البيان عن الزرفي تأكيده أن "العراق يمر بتحديات كبيرة ووضعنا الخطط اللازمة لتجاوز العديد من هذه التحديات التي كانت من اوليات منهاجنا بضمنها المباشرة بالتحضير للإنتخابات المرتقبة فور نيل حكومته ثقة البرلمان"، مشددا على "اهمية مساعدة البعثة الاممية والمجتمع الدولي للعراق خلال المدة المقبلة".