البرلمان يعلن تسلم الحلبوسي المنهاج الوزاري المقدم من الزرفي

وذكر بيان للمكتب تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نود أن ننوه أنًّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم، اليوم السبت، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

وكان الزرفي قد أرسل في وقت سابق من، اليوم السبت، المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب.

