ثمانية فصائل بالحشد الشعبي توجه رسائل الى القوات الاميركية والقوى السياسية

وجهت ثمانية فصائل بالحشد الشعبي، السبت، رسائل الى القوات الاميركية والقوى السياسية والشعب العراقي، فيما اكدت ان القوات الاميركية هي قوات احتلال ولا تحترم الا لغة القوة.

وقالت الفصائل في بيان مشترك تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العمليات ضد القوات الاميركية ما هي الا رد بسيط على اعتداءاتها"، مشيرين الى ان "التهديدات الاميركية الاخيرة باستهداف فصائل وقادة المقاومة لم تكم الا محاولة للتغطية على هزائمها لانها اضعف من ان تدخل الحرب مع الفصائل".

كما وجهت الفصائل رسالة ثانية الى القوى السياسية بالقول "نعلن عن موقفنا الرافض لتمرير مرشح الاستخبارات الاميركية عدنان الزرفي"، لافتين الى ان "هذا الامر لن نسمح به وسنبذل كل جهدنا من اجل الحفاظ على الاستقرار والامن".

ووجهت رسالة ثالثة الى الشعب العراقي "نعاهدكم على ان نبقى الجنود الاوفياء للدفاع عنكم والتضحية من اجلكم واننا لن نترك امريكا تستمر باحتلال ارضنا وتسرق الثروات وتقسم دولتنا".

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وادناه نص البيان: