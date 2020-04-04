كتلة كردية: الزرفي لم يجر اجتماعات رسمية مع قادة كردستان حتى الآن

نفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، إجراء اجتماعات رسمية بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي والقادة الكرد، مبينةً أن "أسباباً فنية" حالت دون زيارة الزرفي إلى كردستان.
وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أسباباً فنية حالت دون زيارة الزرفي إلى إقليم كردستان، الذي كان من المقرر أن يصل إلى أربيل خلال الأسبوع الماضي".
وبشأن التباحث مع الكرد بخصوص تشكيل الحكومة، أوضحت أن "الزرفي لم يجر إلى الآن أي اجتماعات رسمية مع قادة إقليم كردستان، باستثناء بعض الاتصالات التي حصلت بينه وبين رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم، لتبادل وجهات النظر فيما بينهم".
ومضت صبري إلى القول إن "منصب رئيس الوزراء يحتاج الى توافق البيت الشيعي أولاً ثم الى الإجماع الوطني لبقية الكتل الأخرى"، مؤكدةً أن "كتلتها ستتشاور مع جميع القوى السياسية بهذا الشأن".
وبشأن التباحث مع الكرد بخصوص تشكيل الحكومة، أوضحت أن "الزرفي لم يجر إلى الآن أي اجتماعات رسمية مع قادة إقليم كردستان، باستثناء بعض الاتصالات التي حصلت بينه وبين رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم، لتبادل وجهات النظر فيما بينهم".
ومضت صبري إلى القول إن "منصب رئيس الوزراء يحتاج الى توافق البيت الشيعي أولاً ثم الى الإجماع الوطني لبقية الكتل الأخرى"، مؤكدةً أن "كتلتها ستتشاور مع جميع القوى السياسية بهذا الشأن".
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