الزرفي: أعددت كابينة وزارية كاملة وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة

وقال الزرفي في تصريحات للتلفزيون الرسمي تابعتها الخليج 365، "أرسلت اليوم المنهاج الحكومي لمجلس النواب بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه"، موضحا بالقول "أعددت كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين اكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور".واشار الزرفي الى أن "الكتل السياسية وعدته بدعم الحكومة"، لافتا الى أن "المنهاج الحكومي مختصر ويركز على ثلاثة محاور اولها الاقتصاد وسيتم عزل جميع الوزارات غير المنتجة وتحديد تمويلها

وتابع، أن "الاقتصاد المحرك الأساسي للحكومة القادمة وكل من يرغب بالاستثمار سيكون له الأولوية بالتعامل، كما أن ملف التظاهرات والملف الصحي اهم محاور المنهاج الحكومي المقبل"، مؤكدا بالقول "لن اسمح بأي صراعات خارجية على أرضنا".



ولفت الزرفي الى أن "هنالك من يمنع العراق ان يطور رادارته للطيران الجوي و يحرمه من ارباح بملايين الدولارات يومياً"، مركزا في حديثه على "اجراء انتخابات حرة نزيهة خلال مدة اقصاها سنة واحدة، والتعجيل بتقديم موازنة العام الحال لاقرارها".

وقدم الزرفي برنامجه الحكومي اليوم الى البرلمان، وهو ينتظر تحديد جلسة لتمرير كابينته الوزارية بعد ان يبعث السيرة الذاتية لاعضاء الكابينة.