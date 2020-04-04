الزرفي: أعددت كابينة وزارية كاملة وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة

اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت، انه أعد كابينة وزارية كاملة، وسترسل السيرة الذاتية للنواب قبل 48 ساعة من التصويت، فيما أشار الى ان ملفي التظاهرات والوضع الصحي اهم محاور المنهاج الحكومي المقبل، شدد على انتخابات مبكرة بمدة اقصاها سنة والتعجيل بتقديم الموازنة.
واشار الزرفي الى أن "الكتل السياسية وعدته بدعم الحكومة"، لافتا الى أن "المنهاج الحكومي مختصر ويركز على ثلاثة محاور اولها الاقتصاد وسيتم عزل جميع الوزارات غير المنتجة وتحديد تمويلها
وتابع، أن "الاقتصاد المحرك الأساسي للحكومة القادمة وكل من يرغب بالاستثمار سيكون له الأولوية بالتعامل، كما أن ملف التظاهرات والملف الصحي اهم محاور المنهاج الحكومي المقبل"، مؤكدا بالقول "لن اسمح بأي صراعات خارجية على أرضنا".
ولفت الزرفي الى أن "هنالك من يمنع العراق ان يطور رادارته للطيران الجوي و يحرمه من ارباح بملايين الدولارات يومياً"، مركزا في حديثه على "اجراء انتخابات حرة نزيهة خلال مدة اقصاها سنة واحدة، والتعجيل بتقديم موازنة العام الحال لاقرارها".
وقدم الزرفي برنامجه الحكومي اليوم الى البرلمان، وهو ينتظر تحديد جلسة لتمرير كابينته الوزارية بعد ان يبعث السيرة الذاتية لاعضاء الكابينة.
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