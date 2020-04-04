الزرفي يسلم المنهاج الحكومي إلى البرلمان (وثيقة)

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سلم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، المنهاج الحكومي إلى مجلس النواب.
وكان الزرفي قال، أمس الجمعة، إنه كُلف بتشكيل الحكومة بشكل "دستوري"، مؤكداً أنه "لن يعتذر" عن استكمال المهمة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 17 آذار 2020، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
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