الزرفي يسلم المنهاج الحكومي إلى البرلمان (وثيقة)

وكان الزرفي قال، أمس الجمعة، إنه كُلف بتشكيل الحكومة بشكل "دستوري"، مؤكداً أنه "لن يعتذر" عن استكمال المهمة.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 17 آذار 2020، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.