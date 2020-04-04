يبدو ان بورصة الاسهم السياسية بدأت تشير الى تصاعد حظوظ بعض المرشحين البدلاء عن عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة ، رغم المساعي التي يبذلها الاخير في كسب ود الفرقاء السياسيين ، لينال هو وكابينته الثقة خلال الايام المقبلة
وتؤكد مصادر مطلعة أن الرئيس المكلّف طالب أكثر من مرة بالدخول مع تحالف الفتح في مفاوضات لحلحلة كل الاعتراضات والتحفظات ، لكن الأخير والمتحالفين معه رفضوا، مصرّين على الاحتكام والبحث عن بديل، وهذا ما يعزز التسريبات التي أشارت إلى وجود أكثر من مئة نائب من مختلف الكتل يدعمون توجهات العامري.
قبالة ذلك فأن بورصة بعض المرشحين البدلاء بدأت أسهمها تتصاعد وهي الأسماء التي تمتلك النصيب الأكبر والحظ الأوفر بالفوز في رئاسة الوزراء المتمثلة بوزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات ، مصطفى الكاظمي ، الذي عاد إلى الواجهة كمنافس عتيد .
ورغم أن الرئيس المكلّف الآن يبحث تأمين الغالبية لضمان تمرير حكومته برلمانيّاً ، فإن الأمور تتجه نحو البديلين ، خاصّة في ظل رضى شيعي عن هاتين الشخصيتين اللتين دخلتا دائرة المنافسة ، فضلاً عن أن قبول أي مرشح منهما مرهون بموافقة زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر، ورضى الفتح ، وهو ما يجعل أسهم الرجلين ، أي الأعرجي والكاظمي ، في تفاوت قريب قد تحسمه القدرة على ضبط إيقاع الصراع الدولي ، الأميركي ــ الإيراني ، المستعر في العراق .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ازمة تقبل الزرفي .. وبورصةالمناصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.