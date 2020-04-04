نواب نينوى يطالبون بحجر المنتسبين في معسكراتهم وثكناتهم

أبدى نواب محافظة نينوى، السبت، استغرابهم من إطلاق الإجازات للمنتسبين في وزارة الدفاع والشرطة الاتحادية، مطالبين بحجر المنتسبين في معسكراتهم وثكناتهم وعدم اختلاطهم مع المدنيين.



وأضاف البيان، "لما تقدم وبسبب دخول وخروج أكثر من ٢٠٠٠ منتسب من الأجهزة الأمنية لمحافظة نينوى، نطلب من وزارة الدفاع والصحة ومكتب القائد العام حجر المنتسبين في معسكراتهم وثكناتهم وعدم الاختلاط بين المنتسبين والمدنيين، وضرورة توفير أجهزة الفحص السريعة لفحصهم وحجر المشتبه بهم في مستشفيات خاصة في بغداد لعدم توفر أماكن للحجر الصحي في المدينة. وجاء في بيان لنواب نينوى تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يستغرب نواب محافظة نينوى من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع والشرطة الاتحادية بفتح الإجازات للمنتسبين والسماح لهم بالتنقل من محافظة لأخرى غير آبهين بما سيحصل من تفشي وباء كورونا على المنتسبين اولاً وعلى السكان المدنيين ثانيا، ويعلم الجميع أن كل دول العالم قد استنفرت جيوشها لمواجهة هذا الوباء الخطير الجائح الذي ينتقل بشكل سريع بين الدول والمدن والمناطق من خلال البشر".وأضاف البيان، "لما تقدم وبسبب دخول وخروج أكثر من ٢٠٠٠ منتسب من الأجهزة الأمنية لمحافظة نينوى، نطلب من وزارة الدفاع والصحة ومكتب القائد العام حجر المنتسبين في معسكراتهم وثكناتهم وعدم الاختلاط بين المنتسبين والمدنيين، وضرورة توفير أجهزة الفحص السريعة لفحصهم وحجر المشتبه بهم في مستشفيات خاصة في بغداد لعدم توفر أماكن للحجر الصحي في المدينة. وتابع بيان نواب محافظة نينوى، "نحمل القائد العام للقوات المسلحة تفشي الوباء في محافظة نينوى التي التزمت كاملاً بقرارات خلية الأزمة الحكومية مسؤولين وأهالي بشكل كامل، وندعوه لاتخاذ ما يلزم لمنع تفشي وانتقال الوباء في نينوى وبقية المحافظات الأخرى".

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