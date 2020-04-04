أسعار النفط تقفز أكثر من 16% بفضل آمال في اتفاق لخفض الإمدادات

أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع كبير بلغ اكثر من 16 % بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه الأسبوع القادم.

وفي جلسة الخميس، سجل النفط أكبر قفزة ليوم واحد في تاريخ أسواق الخام بفعل احتمالات خفض في المعروض يعادل ما يتراوح بين 10 بالمئة إلى 15 بالمئة من الطلب العالمي.

وجاء هذا التعافي الحاد من أسابيع من الخسائر بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا والسعودية ستتفاوضان لإنهاء حرب أسعار دفعت أسعار الخام الشهر الماضي للهبوط بأكثر من النصف.

واستمر صعود الأسعار لتغلق عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 34.8 دولار، بارتفاع بلغ 16.3%.

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وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة، 14.42% بالمئة لتسجل عند التسوية 28.97 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا طارئا يوم الاثنين، تقوده السعودية، حيث قد يتم الاتفاق على تخفيضات تعادل 10 في المئة من الإمدادات العالمية أو حوالي 10 مليون برميل يوميا.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إنه حتى إذا خفضت مجموعة أوبك+ الإمدادات بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا فإن مخزونات النفط العالمية ستزيد بواقع 15 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام.