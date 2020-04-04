سماع دوي انفجار في بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بسامع دوي انفجار في عدد من مناطق العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوي انفجارا سمع في عدد من مناطق جانب الكرخ في العاصمة بغداد". واضاف انه "لم تعرف لغاية الان طبيعة الانفجار".

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