حظر تجوال شامل في الانبار وتاجيل اجتماع خلية الازمة

افاد مصدر محلي، السبت، ان حكومة الانبار المحلية فرضت حظرا شاملا على التجوال يشمل حتى الاشخاص، فيما اشار الى تاجيل اجتماع خلية الازمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر فرض حظر شامل على التجوال يشمل الاشخاص بما فهم الصحفيين في جميع مناطق المحافظة"، مبينا ان "الحظر استثنى المنتسبين وكوادر الصحة فقط".
واضاف انه "تم تأجيل اجتماع خلية الازمة في الانبار الى الأسبوع القادم".
يذكر ان دائرة صحة محافظة الانبار اعلنت، امس الجمعة، عن إصابة طبيب في مستشفى الفلوجة بفيروس كورونا.
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