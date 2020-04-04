بالفيديو.. ترامب يوبخ صحفية: 'يجب أن تخجلي من نفسك'

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، توبيخا لإحدى المراسلات خلال طرحها سؤالا أثناء المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا في البيت الأبيض.
ليرد ترامب على مراسلة "سي بي إس" بالقول: " مسكتك. كلمة كوشنر (لدينا) تعني الولايات المتحدة"، لتوجه المراسلة حديثها إلى ترامب مجددا "ماذا تفعل الحكومة مع المخزون الفيدرالي؟"
وقال ترامب: "إنه سؤال بسيط. وتحاول جعله يبدو سيئ للغاية. يجب عليك أن تخجلي من نفسك. أنت تعرفي ذلك. يجب أن تخجلي. إنه سؤال بسيط. قال "لنا" المخزون الفيدرالي واحتياجات الولايات".
ثم عاد ترامب ورد مجددا: "لنا" يعني للبلد. و(لدينا) تعني الولايات لأنها جزء من البلاد. لا تجعلي الأمر يبدو سيئا"، كما اتهمها بطرح سؤال "بنبرة سيئة" وأصر على أنه قدم "إجابة مثالية".
من جانبها، نشرت جيانغ على صفحتها في تويتر "(صهر الرئيس الأميركي) جاريد كوشنر هو المسؤول عن سلسلة الإمدادات الطبية التي تقدم المواد الأساسية للأطباء والممرضات الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية كل يوم".
وأضافت "بالأمس قال هذا (لنا)، لذا سألت الرئيس ماذا يعني؟ وترامب لم يعجبه السؤال".
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