فيفا يعلن أسماء الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم

وتتألف اللجنة من اياد بنيان رئيسا وشامل كامل نائبا للرئيس والاعضاء احمد علي واسعد لازم ورافد عبد الامير على ان يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل.

وادناه الترجمة الحرفية لرسالة فيفا:

كوين لجنة تطبيع الاتحاد العراقي لكرة القدم عزيزي سيدي الرئيس ، نذكر أنه في 10 فبراير 2020 ، قرر مكتب مجلس FIFA (المكتب) ، وفقًا للمادة. 8 فقرة 2 من لائحة الفيفا ، لتعيين لجنة تطبيع لاتحاد كرة القدم العراقي (IFA). وفي هذا الصدد ، قرر المكتب أن الولاية ذات الصلة للجنة تطبيع IFA ستشمل المهام التالية: إدارة الشؤون اليومية IFA. تحديد الأنظمة الأساسية المعمول بها في IFA ، ومراجعة لوائح IFA (واللوائح الأخرى عند الضرورة) ، إذا لزم الأمر ، لضمان امتثالها لقوانين ومتطلبات FIFA ؛ وتنظيم وإجراء انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة لاتحاد القوى العاملة لولاية مدتها أربع سنوات. بعد التشاور وعملية مقابلة مشتركة مع FIFA / AFC ، يسعدنا التأكيد شخصيًا خلال مهمة مشتركة في 6 مارس 2020 ، على أن تشكيل لجنة تطبيع IFA هو كما يلي: السيد إياد بنيان محمد النداوي (الرئيس) ؛ السيد شامل كامل محمد الججاني (نائب الرئيس) السيد أحمد محمد علي كامل (عضو) ؛ السيد أسعد لازم علي الحمداني (عضوا) ؛ السيد رافد عبدالامير ناجي مبارك (عضو - بشرط أن يستقيل فورًا كرئيس لاتحاد بابل لكرة القدم ويزودنا بدليل على ذلك). سيتولى أعضاء لجنة تطبيع IFA مهامهم على الفور وسيتعين عليهم اجتياز فحص الأهلية الذي ستقوم به لجنة مراجعة FIFA وفقًا للوائح FIFA للحوكمة. سيتوقف تأكيدها على نتيجة فحص الأهلية. علاوة على ذلك ، تحتفظ إدارة FIFA ، ب إلغاء تفويض أي عضو من أعضاء لجنة تطبيع IFA و / أو تعيين المزيد من الأعضاء في أي وقت. نود تذكيركم بأن لجنة تطبيع IFA ستعمل كلجنة انتخابية قراراتها نهائية وملزمة. على هذا النحو ، لن يكون أي من أعضائها مؤهلين لأي من المناصب المفتوحة في الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف ، بما في ذلك في حالة إلغاء تفويضهم كعضو في لجنة تطبيع IFA أو استقالتهم من منصبهم. ستنتهي الفترة الزمنية المحددة التي ستقوم خلالها لجنة تطبيع IFA بوظائفها بمجرد إنجازها لجميع مهامها ، ولكن في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد أن يتم تعيين أعضائها رسميًا من قبل FIFA - وهذا يعني في 3 أكتوبر 2020 نشكرك على ملاحظة ما ورد أعلاه وعلى إيصال المعلومات إلى الأشخاص المعنيين المذكورين أعلاه. تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

