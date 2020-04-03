نائب يدعو الزرفي لتقديم كابينته الحكومية بوقت سريع لإنهاء حالة الفوضى

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، انه "وكما يبدو فان بعض الاطراف السياسية، تعيش في كوكب اخر وما زالت تسعى خلف مصالحها ومكاسبها متناسية الكارثة التي يعيشها الشعب العراقي".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة هي حكومة محددة بفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العام وبأهداف محددة ايضا بالتالي فان القصص المثيرة للسخرية والعناد الذي يمارسه البعض في محاولة لعرقلة تمرير المكلف الحالي والسعي الى العراق للمربع الاول متناسين معاناة العراق وشعبه هو أمر معيب وعليهم الخجل من جماهيرهم ومن مكونات الشعب وخاصة الطبقات الكادحة وذوي الدخل المحدود الذين قطعت ارزاقهم منذ شهرين بسبب حظر التجوال وسنرى زيادة بجرائم السلب والسرقة والقتل بسبب تلك الفوضى".



وأوضح البديري، ان "القوى السياسية عليها الخجل من الشعب المسكين، والحذر من ثورة الجياع عليهم وعلى مناصبهم وكراسيهم، لأن الوضع يسير الى المجهول والشعب ضاق ذرعاً بتلك المهزلة مابين حكومة منقوصة الصلاحيات وقرارات من خلية الازمة هدفها الاول قتل الفقير جوعا وليس قتل كورونا وسياسيين هاجسهم الوحيد خدمة اجندات خارجية وصراعات لتحقيق مكاسب خاصة وفساد ازكم الانوف".

ودعا، البديري، رئيس الوزراء المكلف إلى "تقديم كابينته الحكومية بوقت قصير جدا عليها بعيدا عن مزاجية الرافضين ممن يمثلون انفسهم واحزابهم فقط وليس الشعب العراقي بكافة مكوناته، كما ان على رئاسة البرلمان تحديد موعد قريب لانعقاد جلسة للتصويت على الكابينة وترك الخيار لاعضاء البرلمان للتصويت".

