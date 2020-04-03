عمليات بغداد تعلن عن قيامها بحملة واسعة لمراقبة أسعار المواد الغذائية والخضار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن قيامها بحملة واسعة لمراقبة أسعار المواد الغذائية والخضار في منطقة الصدرية وعلوة الرشيد.



وأضاف البيان أن الحملة تأتي "لمراقبة أسعار هذه المواد ومحاسبة من يحاول رفعها فوق مستواها الاعتيادي خلال أيام حظر التجوال الوقائي". وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل متابعتها للمحال التجارية وأسعار المواد الغذائية والخضار، حيث شرعت بحملة واسعة في منطقة الصدرية وعلوة الرشيد".وأضاف البيان أن الحملة تأتي "لمراقبة أسعار هذه المواد ومحاسبة من يحاول رفعها فوق مستواها الاعتيادي خلال أيام حظر التجوال الوقائي". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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