وفيات كورونا.. الغرب في صدارة 'القائمة' واميركا تقلص تخلفها عن إيطاليا وإسبانيا

أصبحت دول الغرب في صدارة قائمة البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات، وأضحت الولايات المتحدة تقلص الفارق بينها وإيطاليا وإسبانيا، اللتين تتصدران "القائمة السوداء".
ويبدو الوضع أصعب بكثير في الولايات المتحدة حيث بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6058 شخصا، لاسيما في ظل تسجيل 1169 وفاة بكورونا هناك خلال آخر 24 ساعة، وهذه قفزة غير مسبوقة منذ بدء تفشي الوباء في العالم.
وما يزال الفيروس يواصل انتشاره بوتائر متصاعدة في الأراضي الأمريكية، وكان الرئيس دونالد ترامب قد حذر المواطنين مؤخرا من أن بلادهم تتجه نحو "أكثر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قسوة في تاريخها"، مع نشر فريق الخبراء في البيت الأبيض توقعات صادمة تنص على أن الولايات المتحدة قد تخسر جراء جائحة كورونا، حسب أفضل السيناريوهات، 100-240 ألفا من مواطنيها، أي أكبر من خسائرها إبان الحرب العالمية الأولى.
وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة بقائمة أكثر دول العالم تضررا من كورونا من حيث عدد الضحايا، بـ5398 حالة وفاة، وتعود المرتبتان الخامسة والسادسة في القائمة السوداء إلى الصين وإيران (3326 و3294 وفاة على التوالي)، لكن من المتوقع أن تتخطاهما قريبا بريطانيا حيث سجلت حتى أمس 2926 وفاة، ولا يزال الوضع هناك يتدهور.
يشار إلى أن الفيروس القاتل انتشر في الدول التي تتصدر حاليا هذه "القائمة السوداء" من نقطة الصفر تقريبا حتى نطاقه الحالي خلال عدة أسابيع فقط، ما يؤكد أن هذه القائمة قد تشهد تغيرات جديدة غير متوقعة في المستقبل المنظور.
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